إعلام عبري: هولندا قالت إنها لن تتمكن من الدفاع عن إسرائيل بسبب عملية رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن وزيرة خارجية هولندا هانكي بروينز أبلغت نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنها لن تتمكن من الدفاع عن إسرائيل بسبب عملية رفح.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن وزيرة الخارجية الهولندية قالت إن عملية رفح قد تؤدي لتصعيد يتجاوز ما يمكن للمنطقة تحمله.

بدورها، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من شن هجوم عسكري كبير على رفح، مشيرة إلى أن مليون شخص في رفح لا يمكن أن يختفوا في الهواء ويحتاجون إلى الحماية والمزيد من المساعدات الإنسانية.

وشددت بيربوك على ضرورة إعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم على الفور.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مدينة رفح، كما سيطر على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري، رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة تنفيذ عملية عسكرية بالمدينة التي تأوي أكثر من 1.5 مليون نازح فلسطيني.