فرنسا تتهم روسيا بالقيام بمناورات عدوانية وشن هجمات إلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ)

وجهت فرنسا الاتهام إلى روسيا اليوم الثلاثاء بالقيام بمناورات عسكرية عدوانية وشن هجمات إلكترونية ومحاولات مختلطة لزعزعة استقرار الدول الأوروبية، وذلك عقب استدعاء الخارجية الروسية لسفير فرنسا في موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية الروسية رفضت تقبل تحميلها المسؤولية عندما استدعت السفير الفرنسي فى موسكو بيير ليفي أمس الاثنين، وبدلا من ذلك اتهمت الدول الغربية بتهديد روسيا.

ويأتي الانتقاد مع استمرار روسيا في شن حرب استنزاف في أوكرانيا بعد شن غزو شامل لجارتها قبل أكثر من عامين، في تحد للقانون الدولي.

واستدعت موسكو السفير الفرنسي بعد تصريحات صدرت مؤخرا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إنه لا يستبعد نشر قوات فرنسية في أوكرانيا.

ووصفت موسكو هذا التصريح بأنه مدمر وغير مسؤول .

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن روسيا لن تتوقف عن تحقيق أهدافها في الحرب على الرغم من تلك التهديدات.