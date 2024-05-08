في الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات بين البلدين.. أردوغان يستقبل أمير الكويت

المنامة - ياسر ابراهيم - استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة.

وتعد زيارة أمير الكويت إلى تركيا، هي الأولى خارج البلدان العربية عقب توليه منصبه في 16 ديسمبر/كانون الأول عام 2023.

وشهد أمير الكويت والرئيس أردوغان توقيع اتفاقيات دفاعية واقتصادية واستثمارية بين البلدين، كما عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية في العاصمة أنقرة.

يشار إلى أن زيارة أمير الكويت إلى تركيا تأتي بمناسبة الذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وحسب مصادر دبلوماسية تركية، سيتم خلال اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، خاصة الوضع في غزة والهجمات الإسرائيلية عليها.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الاتفاقيات شملت بروتوكولا تنفيذيا بين حكومتي البلدين "بشأن عقود شراء الصناعات الدفاعية من حكومة إلى حكومة"، ولم تخض في التفاصيل.

وكانت الكويت وتركيا أعلنتا العام الماضي عن إبرام عقد بينهما تشتري الكويت بموجبه من تركيا عددا لم يكشف عنه من طائرات بيرقدار المسيّرة المسلحة (تي بي 2) بقيمة 367 مليون دولار، لتكون بذلك الدولة رقم 28 التي تشتري هذا النوع من المسيّرات.

ووصل حجم التجارة بين الكويت وتركيا إلى ما يقارب 700 مليون دولار في عام 2023، ويهدف البلدان إلى زيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة من خلال التنويع القطاعي وآليات التعاون الجديدة.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، يعمل في تركيا أكثر من 400 شركة كويتية، فيما تنشط نحو 50 شركة تركية في الكويت.

وزار تركيا خلال العام الماضي نحو 400 ألف سائح كويتي.

المصدر : وكالة الأناضول