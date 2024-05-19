وزير الدفاع اليمني: السفن الإيرانية تصل إلى موانئ الحديدة دون أن تخضع للتفتيش

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري اليوم الأحد، أن سفن إيرانية تصل مباشرة إلى موانئ الحديدة دون أن تخضع للتفتيش، محذرا من أن بقاء مليشيات الحوثي الإرهابية، في المناطق الساحلية سيبقى محل تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن انتوني هيوارد والوفد المرافق له بحضور قائد قوات درع الوطن العميد بشير الصبيحي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش اللقاء، مستجدات الأوضاع الميدانية في ظل اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية في أكثر من جبهة كان اخرها هجوم المليشيات يوم أمس في جبهة العبدية بمحافظة مأرب ما أدى الى استشهاد ٦ من أفراد قوات العمالقة واصابة اخرين.



وقال وزير الدفاع إن القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية على مستوى عال من التنسيق والتعاون لمواجهة اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها ممثلة بالقاعدة وداعش الإرهابيين.



وأوضح الفريق الداعري أن هذه مليشيا الحوثي الإرهابية لم ولن تصدق مع أحد ولا يمكن التعويل عليها للوصول الى السلام وقد خبر الجميع نقضها للعهود والمواثيق، لافتا إلى خطورتها على خطوط الملاحة الدولية وتهديد قيادتها المستمر باستهداف المنشآت الحيوية للأشقاء في التحالف.



وأكد وزير الدفاع أن وصول عدد من السفن الإيرانية من ميناء بندر عباس مباشرة إلى الحديدة دون أن تخضع للتفتيش يؤكد استمرار تدفق الأسلحة والخبراء الإيرانيين الذين يديرون معركة المليشيات وعملياتها في البحر الأحمر، لافتا الى أن بقاء المليشيات في الأماكن المطلة على الملاحة الدولية سيبقى محل تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم.



من جانبه أكد المستشار العسكري للمبعوث الاممي استمرار الجهود لاحتواء التصعيد وإعادة الأطراف الى طاولة الحوار للتوصل الى خارطة طريق تفضي الى سلام دائم في اليمن.