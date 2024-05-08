الجيش الإسرائيلي: دفاعاتنا اعترضت جسما مشبوها إلى الشرق من منطقة إيلات خارج الأجواء الإسرائيلية

اعلن الجيش الإسرائيلي بان دفاعاته اعترضت جسما مشبوها إلى الشرق من منطقة إيلات خارج الأجواء الإسرائيلية. وكانت هيئة البث الإسرائيلية اعلنت هم وقوع انفجار كبير في سماء إيلات والدفاعات الجوية تعترض هدفا جويا. يذكر بان المقاومة الاسلامية في العراق اعلنت استهداف هدفا حيويا في ايلات بالطيران المسير.

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