ارتفاع عدد شهداء قصف رفح واعتقال فلسطيني فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - قصف واعتقال.. مع مطلع فجر اليوم الأربعاء اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، مواطنا من ضاحية اكتابا، شرق مدينة طولكرم، وهو الأسير المحرر الفلسطيني محمود مصطفى عسس (41 عاما) وذلك بعد مداهمة منزله في حي إسكان الموظفين في اكتابا، وتفتيشه وتخريب محتوياته.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي، واتجهت نحو ضاحية شويكة شمالا قبل أن تقتحم ضاحية اكتابا، وسط اندلاع مواجهات وسماع إطلاق نار كثيف في المنطقة.

كما شهدت الساعات الأولى من اليوم استشهاد مواطنان وإصابة آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت دراجة نارية قرب بوابة صلاح الدين جنوب رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.. بحسب "وفا".

وفي حي الزيتون شرق مدينة غزة، استشهد سبعة مواطنين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال على الحي، حيث استهدفت طائرات الاحتلال شقة في بناية سكنية لعائلة اللوح، قرب مدرسة الفلاح بمنطقة عسقولة في حي الزيتون، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المواطن نعيم محمد اللوح، وزوجته سوزان اللوح، وأبنائهما: علي، ومحمد، وكرم، وسما، وميس.

وتمكنت أن طواقم الإنقاذ من انتشال الشهداء والمصابين ونقلتهم إلى المستشفى "المعمداني" في مدينة غزة.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34789 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.