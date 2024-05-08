سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2060 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 نحو 2649 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3090 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 24720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2313 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية اليوم الأربعاء، بتراجع بنسبة 0.03%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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