السيسي: تطورات إيجابية تشهدها مفاوضات غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين 6 مايو 2024، إن "تطورات إيجابية" تمر بها المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة .

جاء ذلك في تصريح للرئيس المصري عبر حسابه الموثق بمنصة "إكس"، عقب إعلان حماس إبلاغ مصر وقطر موافقة الحركة على مقترح الهدنة مع إسرائيل.

وقال السيسي: "أتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة".

ودعا "كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد، للوصول إلى اتفاق يؤدي الى إنهاء المأساة الانسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وإتمام استبدال الرهائن والسجناء (بين الطرفين)"، دون تفاصيل أكثر.

المصدر : وكالات