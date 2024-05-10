مركز دراسات إسرائيلي: حزب الله لا يخاف المواجهة مع اسرائيل وبإمكان قوة "الرضوان" غزو الشمال

أفاد مركز "ألما" للأبحاث والدراسات الإسرائيلي، بأن "حزب الله" جاهز ومستعد لأي مواجهة مع الجيش الإسرائيلي شمالي البلاد.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن رئيس قسم الأبحاث في مركز "ألما" الإسرائيلي للدراسات تال باري، تقديرات بأن "حزب الله لا يخاف المواجهة مع الجيش الإسرائيلي وأن بإمكان قوة الرضوان التابعة للحزب غزو الشمال إذا أرادت ذلك".
وأوضح باري في مؤتمر، أنه "حتى الآن، لم يلحق الجيش الإسرائيلي الضرر بالتشكيلات المهمة لحزب الله. وحتى لو حاولت الحكومة الإسرائيلية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي، فإنها لن تؤدي إلا إلى تأجيل الحرب التي ستندلع في أقرب وقت عندما يريد حزب الله نفسه".
وأشارت الصحيفة نقلا عن الكاتب الإسرائيلي في تقديراته البحثية أن "حزب الله يمتلك ترسانة صواريخ جيدة، خاصة الصواريخ الدقيقة، مثل "الفتح 110" التي يصل مداها إلى 330 كيلومترا ومحيط ضربها يصل إلى 10 أمتار، لكنه يقوم دوما بتحديث تلك الترسانة".
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