أوقفت قوّة من مركز الأمن العام في ​صيدا​، 7 سوريّين في محل لبيع "الخردة" قرب سراي صيدا الحكومي، بجرم الدّخول خلسةً والعمل بشكل غير قانوني. كما تمّ ختم المحل المذكور بالشّمع الأحمر، بناءً لإشارة النّائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي ​رهيف رمضان​.

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 7 سوريين في محل لبيع "الخردة" في صيدا لدخولهم خلسة وعملهم بشكل غير قانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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