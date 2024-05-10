الحاج تابع قضية انقطاع الكهرباء عن بلدات بوسط المتن الشمالي وتلقى وعدًا ببدء المعالجة غدًا

ذكر مكتب عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​رازي الحاج​، أنّ الأخير "تابع مع ​مؤسسة كهرباء لبنان​ قضيّة انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن عدد من بلدات وسط ​المتن الشمالي​، نتيجة العطل الّذي طرأ على الشّبكة- خط ​بصاليم​ الّذي يغذّي مناطق المتن الشّمالي"، مشيرًا إلى أنّه "تلقّى وعدًا بالبدء بأعمال الحفر يوم غد السّبت، لمعالجة هذا الموضوع".

ولفت في بيان، إلى أنّ "الحاج شكر للمسؤولين في مؤسّسة كهرباء لبنان تجاوبهم مع المراجعة، وتلبية الطّلب بأسرع ما يمكن. كما شكر لرئيس بلدية بصاليم جورج سمعان، تعاونه لمعالجة الموضوع، والقيام بما يلزم لتصليح العطل وإعادة التيّار الكهربائي إلى المنطقة".