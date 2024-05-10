المجلس التنفيذي لنقابة عمال "مياه لبنان الشمالي" دعا لجمعية عمومية لإجراء انتخابات لـ12 عضوًا في 30 الحالي

دعا أمين سرّ المجلس التّنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال ​مؤسسة مياه لبنان الشمالي​، إلى "جمعيّة عموميّة لإجراء انتخابات شاملة لـ12 عضوًا في المجلس التّنفيذي، وذلك يوم الخميس في 30/5/2024 في مبنى مصلحة استثمار ​طرابلس​ وجوارها".

ولفت في بيان، إلى أنّ "آخر مهلة لتسديد الاشتراكات وتقديم طلبات التّرشيح للرّاغبين هي يوم الإثنين في 27/5/2024 السّاعة الثّانية بعد الظّهر، لدى أمين السرّ بسام الراعي، في مبنى المؤسّسة- بناية كبارة"، مشيرًا إلى أنّ "في حال عدم اكتمال النّصاب، تؤجَّل الانتخابات إلى يوم الخميس في 6/6/2024 في المكان والتّوقيت نفسيهما".