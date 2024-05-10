عثمان ترأس اجتماعا بحث في الحملة الامنية المزمع تنفيذها ضمن نطاق بيروت الكبرى

ترأس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، اجتماعا في غرفة عمليات المقر العام - الأشرفية، لبحث الحملة الأمنية التي سيباشر بتنفيذها في خلال الأيام المقبلة، ضمن نطاق بيروت الكبرى، وستشمل ملاحقة المطلوبين للقضاء ومرتكبي جرائم السلب والنشل بواسطة الدراجات الآلية والمخالفات المرورية الشائعة.
حضر الاجتماع كل من رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، قائد وحدة الشرطة القضائية بالوكالة العميد زياد قائد بيه، قائد شرطة بيروت بالوكالة العميد أحمد عبلا، قائد وحدة القوى السيارة بالوكالة العميد جان عواد، رئيس شعبة العلاقات العامة العميد جوزف مسلم، ورئيس شعبة الخدمة والعمليات المقدم عبدالله حمصي، إضافة إلى مشاركة عدد من الضباط المعنيين.
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