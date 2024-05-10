النيران لا تزال مشتعلة في أحراج وحقول بلدة العديسة جراء القصف الاسرائيلي بالقذائف الفوسفورية

لا تزال النيران مندلعة في الاحراج والحقول في أطراف بلدة العديسة جراء القصف بالقذائف الفوسفورية الاسرائيلية محدثة حرائق في المكان، وتصاعد أعمدة الدخان الكثيفة وروائح الفوسفور السامة.

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