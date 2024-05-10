إعلام إسرائيلي: حماس تطلق الصواريخ على إسرائيل بذات القوة التي كانت عليها بالأسابيع الأولى من الحرب

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأنّ حركة "حماس" تُطلق الصواريخ "على إسرائيل بذات القوة التي كانت عليها في الأسابيع الأولى من الحرب"، على غزة.

ويأتي ذلك بعد قصف كتائب "القسام" مدينة بئر السبع مرّتين في يوم واحد برشقات صاروخية، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط تصعيد إسرائيلي عبر الهجوم على رفح المكتظة بالنازحين من أنحاء القطاع.

وذكرت القناة أنّ "الهجمات الصاروخية على بئر السبع تعيدنا إلى الأيام الأولى للحرب"، فيما كشفت القناة 13 الإسرائيلية عن الهجوم الصاروخي الثاني اليومي أنّه تم إطلاق 9 صواريخ تجاه بئر السبع.