"حزب الله": قصفنا كريات شمونة واستهدفنا قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها بصواريخ الكاتيوشا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين وآخرها في طير حرفا، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

وفي بيان آخر، أعلن الحزب أنّه استهدف "عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم ‏‏الجمعة 10-05-2024 قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها بصلية من صواريخ الكاتيوشا".