البيت الأبيض: مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض، في بيان، "مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار على شكل معدّات ومساعدات تدريبية تهدف إلى تقديم الدعم لكييف".

ويأتي الكشف عن الحزمة الجديدة في وقت شنّت روسيا هجومًا بريًا في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا لمحاولة "اختراق خطوط الدفاع" وفق وزارة الدفاع الأوكرانية.