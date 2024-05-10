اعلنت إدارة الكوارث الطبيعية في أفغانستان، "مقتل أكثر من 200 شخص جراء فيضانات اجتاحت شمال شرقي البلاد".

وكانت قد افادت وكالة "فرانس برس"، عن مقتل"خمسين شخصا على الأقل، معظمهم نساء وأطفال"، بسبب فيضانات مفاجئة في ولاية بغلان بشمال أفغانستان.

واوضح همدرد رئيس السلطة الاقليمية المكلفة إدارة الكوارث الطبيعية، هداية الله، أن "الحصيلة حتى الآن هي خمسون قتيلا بحسب المستشفى في إقليم بغلان-مركزي، وقد ترتفع".

وأضاف "الامطار الموسمية تسببت بفيضانات مفاجئة، ولم ينجح الناس، الذين لم يتمكنوا من الاستعداد، في إنقاذ أنفسهم، ولهذا السبب نشهد مثل هذه الخسائر".