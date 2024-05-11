شبّ حريق ضخم في الشويفات داخل معمل للأخشاب بالقرب من شركة غاز، حيث تصاعدت ألسنة اللهب في المنطقة وتمت مشاهدتها من أماكن بعيدة.
وأشارت معلومات قناة "الجديد" إلى أنّ النيران التهمت جزءًا كبيرًا من المكان.
وتوجهت سيارات الدفاع المدني والإطفاء إلى المكان للسيطرة على النيران، فيما لم تُعرَف أسباب الحريق بعد.
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