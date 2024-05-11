بعثات الاتحاد الأوروبي تدين حرق الأونروا

ياسر رشاد - القاهرة -

أدان رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي والدول المماثلة في التفكير في القدس ورام الله (المملكة المتحدة، سويسرا، النرويج، اليابان، كندا) امس الجمعة، هجومي الحرق المتعمد على مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة؛ حيث وقعا في وقت تتزايد فيه الهجمات المنظمة والحملة المتصاعدة ضد الوكالة ومنظومة الأمم المتحدة ككل.

ودعا رؤساء البعثات، "السلطات الإسرائيلية إلى ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ومبانيها؛ بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وتقديم الجناة إلى العدالة".

وشددوا على أهمية الخدمات التي تقدمها "الأونروا" في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة.

يُشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قررت اليوم الجمعة، إغلاق مقرها الكائن في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، عقب تعرضه لعدة اعتداءات من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين، وكان آخرها إشعال النار في مُحيطه مساء أمس.

وكان مستوطنون أضرموا النيران عمدًا في محيط مقر الوكالة مساء أمس، وقد تمكنت طواقم "الأونروا" المتواجدة في المقر من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المباني، فيما لم تقم قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان من منع المستوطنين من إشعال النيران.

يُشار إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرض له مقر "الأونروا" بالقدس في أقل من أسبوع، حيث هاجم عدد من المُستوطنين بحماية شرطة الاحتلال -أمس الأول الأربعاء- المقر وحاولوا اقتحامه، وقد وصفت "الأونروا" ما جرى بأنه "ترهيب وتخريب".