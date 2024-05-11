ارتفاع الحرارة وضباب.. تفاصيل الطقس بالإمارات اليوم السبت

ياسر رشاد - القاهرة - توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم السبت غائم جزئيًا ومغبرًا أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً نهاراً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وحتى صباح الأحد، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا.

الرياح شمالية غربية

وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 02:32، والجزر الأول عند الساعة 09:25 والجزر الثاني عند الساعة 20:18.

الموج في بحر عمان خفيف

وتابع المركز، يكون الموج في بحر عمان خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:31، والجزر الثاني عند الساعة 15:06