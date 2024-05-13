اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن عن فتح مستشفى ميداني جديد في رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A young woman holds a handkerchief to her forehead as she leans against the window of an ambulance outside the Kuwait hospital, following an Israeli strike in Rafah in the southern Gaza Strip, on October 22, 2023, amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم, عن فتح مستشفى ميداني في رفح بالتعاون مع 11 جمعية وطنية، وذلك للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطبية الهائلة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت اللجنة أن المستشفى الميداني الجديد يضم 60 سريرًا و30 خبيرًا وجراحين وأطباء تخدير وممرضات وفنيين ولوجستيين، وذلك لتوفير الرعاية الجراحية الطارئة، ورعاية التوليد وصحة الأمهات وحديثي الولادة، ورعاية الأطفال، وقسم العيادات الخارجية، وإدارة الإصابات الجماعية وقدرات الفرز، وتوفير الرعاية الطبية لنحو 200 شخص يوميًا.

وأشارت اللجنة إلى أن الهجمات على المرافق الطبية في غزة والعاملين فيها، وجهت ضربة مدمرة للنظام الصحي في القطاع، وأن 30% فقط من مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى، تعمل بشكل جزئي.