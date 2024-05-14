مقتل عقيد وعسكريين في الجيش العراقي وإصابة آخرين في هجوم إرهابي

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مراسل قناة روسيا اليوم في العراق مساء اليوم الاثنين بمقتل ضابط برتبة عقيد وعدد من العسكريين وإصابة آخرين، في هجوم إرهابي بين محافظتي صلاح الدين وديالى.

ونقلت قناة "روسيا اليوم ، وقال مصدر أمني قوله: "حدث تعرض لتنظيم "داعش الإرهابي" على نقطة عسكرية تابعة لعمليات صلاح الدين للجيش العراقي في منطقة مطيبيجة شرق المحافظة".

وأضاف المصدر: "حسب المعلومات الأولیة، أسفر التعرض عن استشهاد خمسة عسكريين بينهم آمر الفوج وإصابة خمسة آخرين بجروح"

اعتقال اثنين من أخطر قيادات "داعش" في عملية نوعية خارج الحدود

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي ، أنه تمكن من إلقاء القبض على اثنين من "أخطر" قيادات داعش في عملية خارج الحدود.

وقال جهاز المخابرات العراقي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" إن العنصرين اللذين تم القبض عليهما متورطان في أبشع الجرائم الإرهابية في العراق، وتم القبض عليهما خارج البلاد واقتيادهما بعد تعقب استمر لسنوات.

وأضاف في البيان أن من تم اعتقالهما هما عصام عبد علي سعيدان المكنى (أبو زيد) وبشير عبد علي سعيدان المكنى (أبو أحمد اتصالات).

وبخصوص "أبو زيد" فقد ذكر الجهاز أنه "إعلامي ما يسمى ولاية الفلوجة والمتورط بذبح الجندي كاظم الركابي والمسؤول عن إدارة جميع الأنشطة الإعلامية للعصابات الإرهابية في الفلوجة بعد العام 2014 والمتورط بتوثيق الكثير من الجرائم الإرهابية والتي كان أبرزها قتل الجنديين مصطفى العذاري وسمير مراد الدلوي.

أما الثاني "أبو أحمد اتصالات" فهو عسكري ما يسمى ولاية الفلوجة والمسؤول عن جميع العمليات الإرهابية لداعش في الفلوجة بعد العام 2014.

وأشار جهاز المخابرات العراقي إلى أن "أبو أحمد اتصالات" كان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية.