إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة نتيجة دهسهم بمركبة في حيفا

أفاد إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "إصابة 3 جنود إسرائيليين بجروح متفاوتة نتيجة دهسهم بمركبة في حيفا".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن "قوات حرس الحدود الإسرائيلية قتلت شابًا فلسطينيًا حاول طعن جندي في القدس فجر اليوم"، على حد زعمها.

وكان قد قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة أشخاص في طولكرم في شمال الضفة الغربية في وقت سابق من فجر الخميس، على ما أعلنت السلطات الفلسطينية.

وقُتل ما لا يقل عن 502 فلسطيني بنيران قوات إسرائيلية أو مستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة.