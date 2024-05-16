الجيش الإسرائيلي اعترف بتضرّر منشأة عسكرية جرّاء انفجار مسيّرة لـ"حزب الله" قرب طبريا

اعترف الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بتضرّر منشأة عسكرية الليلة الماضية نتيجة انفجار مسيّرة لـ"حزب الله" بمنطقة تقاطع غولاني قرب طبريا. وكان قد أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الإغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بعدد من ‏الطائرات المسيّرة الإنقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفةً جزءًا من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقّة، وحققت ما أرادت من ‏هذه العملية المحدودة.".

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