الجيش الأميركي: ثبّتنا الرصيف الموقّت على شاطئ غزة ولم تدخل أي قوات أميركية إلى القطاع

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أنّ "قواتنا ثبتت الرصيف المؤقت على شاطئ غزة في إطار مهمة تقديم مساعدات للفلسطينيين".

وأوضحت أنّه "لم تدخل أي قوات أميركية إلى غزة في إطار هذا الجهد"، مشيرة إلى أنّ "الأمم المتحدة ستتسلم المساعدات وتنسق توزيعها في غزة".

وسبق وأن أشار البنتاغون إلى أن جنودا إسرائيليين سيتولون تثبيت رصيف المنصة بساحل غزة، لإبقاء الجنود الأميركيين بعيدين من أراضي القطاع.

وبحسب السلطات الأميركية، فإنّ الميناء العائم الذي باشرت الولايات المتحدة بناءه في الشهر الماضي والذي تبلغ كلفته 320 مليون دولار على أقل تقدير يرمي إلى "إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة المدمّر والمحاصر.