التحالف الوطنى: ثورة 30 يونيو نقطة تحول تاريخية فى مسيرة مصر

تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بخالص التهاني للشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصر، حيث خرج فيها الشعب المصري العظيم ليؤكد على إرادته الحرة ورغبته في بناء مستقبل أفضل لوطنه.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه كلمة للشعب المصري اليوم بالتزامن مع الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو، قال خلالها إنه منذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد واستقرت مؤسسات الدولة بعد أن كادت تعصف بها الرياح.

وأضاف الرئيس فى كلمته بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة:"خلال تلك السنوات.. قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر.. وجسامة التضحيات .. وبنينا أساساً تنموياً.. بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء.. لم نترك قطاعا، إلا واقتحمنا مشكلاته المعقدة.. وأزماته المتراكمة .. لم نهب المسئولية ولم نتجنبها.. مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم".