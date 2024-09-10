شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب تشتعل.. روسيا تسيطر على المزيد من الأراضي الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الروسي أنه سيطر على أربع بلدات أخرى في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على بلدتي كراسنوجوريفكا وجريجوريفكا، فيما استولت قوات مجموعة "الشرق" على بلدة فوديان، بينما استولت قوات مجموعة "المركز" على بلدة جاليتسينفكا.

وأشار مراقبون عسكريون أوكرانيون إلى ثلاث من البلدات المذكورة، جميعها باستثناء بلدة جريجوريفكا، على أنها محتلة. القتال في شرق أوكرانيا وتتعرض أوكرانيا لضغوط شديدة على جبهة القتال في شرق البلاد، ويتسم الوضع بأنه أكثر تعقيدا في المنطقة الواقعة بين بلدتي بوكروفسك وكوراخوف.

وحققت القوات الروسية مكاسب إقليمية كبيرة هناك بعد سقوط أفدييفكا في مطلع العام الجاري.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية مهددة حاليا بالتطويق أو فقدان المزيد من الأراضي في المنطقة الواقعة بين كراسنوجوريفكا وبلدة أوكراينسك، غربي بلدة هاليزينفكا التي جرى الاستيلاء عليها الآن . وزارة الدفاع الروسية في نفس السياق، اعتبر الكرملين الهجمات الأخيرة بالمسيرات التي شنها الأوكرانيون على منطقة موسكو تأكيدا على سياسة الحرب التي يتبعها.

ونقلت وكالات أنباء رسمية روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن "علينا مواصلة العملية العسكرية الخاصة لحماية أنفسنا من مثل هذه الحوادث"، مستخدما التوصيف الذي تطلقه الحكومة الروسية رسميا على الحرب ضد أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الثلاثاء بأنها أسقطت 144 مسيرة فوق مناطق بيلجورود وبريانسك وكورسك وأوريول وفورونيج وليبيتسك وكالوجا وتولا، بالإضافة إلى منطقة موسكو.