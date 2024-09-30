عز الدين من المكان المستهدف بمحيط مستشفى حيرام: لن يستطيع العدو كسر إرادتنا وسننتصر

تفقّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، أماكن عدة في صور تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية، متابعا أوضاع الجرحى.

وقد استهل جولته من المكان المستهدف في محيط مستشفى حيرام، الذي يضم عيادات ومراكز طبية، كما زار أهالي شهداء المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حارة صور، ثمّ زار جرحى الاعتداءات في مستشفى حيرام، والتقى الكادرَين الإداري والتمريضي، مطمئناً إلى صحة الجرحى، ومطلعاً على الإجراءات المتخذة في سياق مواكبة أوضاع المصابين.

وأشار عز الدين، من مكان الاستهداف في محيط مستشفى حيرام، إلى "أنّنا في منطقة سكنية وتجارية ومنطقة عيادات، وبين مستشفيين بين مستشفى جبل عامل ومستشفى حيرام، ونحن أمام جريمة ووحشية وإبادة وقتل للإنسان أين ما كان بغض النظر عن هويته"، مشدّدًا على أنّ "العدو يريد أن يصل إلى مرحلة تهجير كل من تبقى، وكسر إرادة الصمود والتصدي والصبر لهذه البيئة".

وأكّد انه "مهما فعل العدو ودمر وبلغ إجرامه ضد المدنيين والأهداف والبنى التحتية للبنان، سواء مستشفيات أو مراكز أخرى تعنى بهذا الشأن، فلن يستطيع أن يكسر هذه الإرادة وبخاصة بعد غياب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله".

ولفت عز الدين إلى أنّ "بعد شهادة السيد نصرالله، سيزداد كل فرد في لبنان قوة وإيماناً وإرادة وحافزية على البقاء والصمود، وإكمال نهج نصرالله الذي كان يؤمن دائماً بأن قتل القادة واغتيالهم لن يكسرنا ولن يهزمنا، ولن نسمح لهذا العدو أن يقضي على إنجازات المقاومة"، مركّزًا على "أنّنا سنحفظ هذه الأمانة بكل إيمان ويقين وثقة، وسنكمل هذا الطريق طريق السيد نصرالله بقوة وإرادة وعزم، لنفشل كل أهداف هذا العدو الذي يريد من وراء كل ذلك أن يعيد المستوطنين الى شمال فلسطين"، مشددًا على أنّ "هذا لن يكون على الإطلاق، وأنّ المعادلة التي يريدها من كل ما يفعل هي التهجير مقابل التهجير والنزوح مقابل النزوح".

وجزم أنّ "العدو الإسرائيلي هو محتل ومغتصب، ولم يبق حرمة لإنسان ولم يحترم لا قواعد دولية ولا أعراف ولا قوانين، والميدان بيننا وبينه"، معتبراً أنّ "المقاومة ستنتصر في نهاية المطاف، لأن الانتصار إنما يكون بتحقيق الأهداف، وأنّ العدو طالما لم يحقق أهدافه فهو مهزوم، وسنحقق أهدافنا لأننا نملك قضية حق وعدل في مقابل هذا الباطل".