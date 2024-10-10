وفد يتفقد آثار اعتداءات المستعمرين في رام الله

ياسر رشاد - القاهرة - تفقد وفداً من القنصليتين البريطانية والكندية، آثار اعتداءات المستعمرين على المواطنين وأراضيهم في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية نفذها الخليج 365 اليوم الخميس برفقة المحافظ غنام، شملت مداخل القرية الرئيسية التي أغلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والأراضي في جبل الرأس التي يواصل المستعمرون أعمال التجريف وشق الطرق فيها، بالإضافة إلى مدرسة أم صفا الثانوية المختلطة، وذلك بحضور رئيس المجلس القروي مروان صباح، والمدير العام لتربية بيرزيت نصر الله أبو حجلة.

مهاجمة المستعمرين للمدرسة وللمنازل

والتقى الخليج 365 مواطنين وطلبة في أم صفا، واستمع لتفاصيل الاعتداءات، ومهاجمة المستعمرين للمدرسة ولمنازلهم، وعملهم المتواصل على سرقة الأراضي وشق الطرق في القرية، ونصبهم الخيام على قمة جبل الرأس، واتخاذها مقراً لانطلاق هجماتهم على المواطنين.

وأكدت غنام أن أم الصفا هي نموذج مصغر لإرهاب المستعمرين الذي يتم تحت حماية كاملة من جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن شعبنا يدفع ثمناً باهظاً في ظل صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال وإرهاب المستعمرين.

وبينت أن انفلات المستعمرين في الضفة هو جزء من حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، مطالبةً بريطانيا وكندا وكل دول العالم التي تقف متفرجة على معاناة شعبنا بموقف واضح تجاه هذه الجرائم، وعدم الاكتفاء بكتابة التقارير وبيانات الإدانة.

وشددت غنام على أن تصاعد هجمات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم لن يثني الشعب الفلسطيني عن الصمود بأرضه والدفاع عنها، مبينة أن مستعمرا واحدا استولى على أراضٍ يملكها المواطنون في جبل الرأس، وحول حياة قرية بأكملها إلى جحيم بحماية جيش الاحتلال.