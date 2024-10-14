الارشيف / اخبار العالم

استشهاد 19 فلسطينييًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة

0 نشر
shimaa mohamed 0 تبليغ

  • استشهاد 19 فلسطينييًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة 1/2
  • استشهاد 19 فلسطينييًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد 19 فلسطينييًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 19 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 40 بجروح، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مركزًا لتوزيع المساعدات في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف تجمعًا للفلسطينيين في المخيم.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم الشابورة في مدينة رفح.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements