استشهاد 19 فلسطينييًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 19 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 40 بجروح، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مركزًا لتوزيع المساعدات في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد خمسة فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف تجمعًا للفلسطينيين في المخيم.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم الشابورة في مدينة رفح.

