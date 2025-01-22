إصابة واعتقال عشرات الفلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين على قرى بالضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصيب 21 فلسطينيا بالضرب واستنشاق الغاز في هجوم عشرات المستوطنين الليلة الماضية بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على قريتي الفندق وجينصافوط بمدينة قلقيلية في الضفة الغربية، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، ترافق ذلك مع هجوم المستوطنين الواسع على القرى الفلسطينية، و إحراق عدد من المنازل والمركبات والمحال التجارية.

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال نحو 60 فلسطينيا خلال اقتحام بلدة عزون بمدينة قلقيلية، تخلل ذلك مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

