فيض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس

فاض ​النور المقدس​ من ​قبر السيد ​المسيح​​ في ​​كنيسة القيامة​​ في ​​القدس​​.

مع الإشارة إلى أنّ فيض النّور هو معجزة تحدث كلّ عام في كنيسة القيامة بالقدس يوم ​سبت النّور​ أو السّبت المقدّس، وهو اليوم الّذي يأتي بعد ​الجمعة العظيمة​ ويسبق أحد القيامة أو ​عيد الفصح​. ويعتبره الكثيرون من أكثر المعجزات المصدَّق عليها في أنحاء العالم المسيحي. وقد وُثقت المعجزة أوّل مرّة عام 1106 ميلادي، وذُكرت قبل هذا التّاريخ ولكن بصورة متقطّعة.

وتُعتبر كنيسة القيامة أقدم الكنائس المسيحيّة والأكثر أهميّة في العالم المسيحي، وتحتوي الكنيسة وفق معتقدات المسيحيّين على المكان الّذي دُفن فيه المسيح واسمه "​القبر المقدّس​"، الّذي منه تخرج النّار المقدّسة كلّ عام، بغضّ النّظر عن أنّ تاريخ الاحتفال يتغيّر سنويًّا.