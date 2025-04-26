من المقرر أن يزور وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا، السعودية يومي 30 أبريل و1 مايو، حيث سيبحث مع وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، القضايا الإقليمية مثل الوضع في غزة وسوريا وإيران والبحر الأحمر، فضلا عن تعزيز التنسيق بين اليابان والمملكة ودول عربية أخرى، وذلك حسب ما صرح به مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية اليابانية إلى عدد من وسائل الإعلام. وقال المسؤول إن اليابان تهدف إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية المتنوعة مع السعودية، بما يتجاوز شراكتهما الحالية في مجال الطاقة. ومن المتوقع أن تُسرّع هذه الزيارة الجهود المبذولة لإتمام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، التي استؤنفت العام الماضي. إضافةً إلى ذلك، تلتزم اليابان بدعم أهداف المملكة العربية السعودية في مجال إزالة الكربون والتنويع الصناعي كجزء من «رؤية السعودية 2030».



كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الياباني يزور السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.