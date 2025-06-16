إيران ترسل تحذيراً جديداً لإسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن إسرائيل "تجاوزت خطا أحمر جديدا" في القانون الدولي، باستهدافها منشآت نووية إيرانية ضمن الضربات التي تشنها منذ الجمعة الماضية.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي خلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب، أكد عراقجي أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة تمثل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية، مشددا على أن طهران ترد "وفقا لقانون الدفاع عن النفس"، وأن الهجمات الإيرانية ستتواصل "ما دام العدوان مستمرا".

وأوضح وزير الخارجية أن بلاده لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب، "إلا إذا فرض عليها ذلك"، محذرا من أن أي محاولة لجر الصراع إلى منطقة الخليج ستكون "خطأ استراتيجيا من شأنه إشعال المنطقة والعالم بأسره".

وأشار عراقجي إلى أن الرد الإيراني تم تركيزه على أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح بإدانة الهجمات التي طالت المنشآت النووية. كما طالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار بيان حازم إزاء هذه الانتهاكات.

