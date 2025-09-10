رسالة "يوم الحساب".. إسرائيل تتحدث لغة يفهمها الشرق الأوسط

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: لعقود، سعت إسرائيل إلى إخضاع سلوكها للمعايير الغربية. دبلوماسيًا، اعتبرت الغرب نموذجًا للديمقراطية والعسكرية، تعمل ضمن قيود الأعراف الدبلوماسية الغربية. وتشمل هذه القيود ردودًا مدروسة، وتصعيدًا حذرًا، وجولات مفاوضات لا تنتهي، غالبًا ما تُكافئ الجهات التي تُدبّر العنف ضد المدنيين الإسرائيليين. ولعلّ ضربة الدوحة يوم الثلاثاء تُمثّل تحولًا جذريًا: إسرائيل تتحدث اللغة التي يفهمها الشرق الأوسط بالفعل.

وكانت محاولة اغتيال قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، بمن فيهم القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، ورئيس المكتب السياسي السابق خالد مشعل، ومسؤول المالية زاهر جبارين، بمثابة إعلان عن تغير قواعد اللعبة.

على مدى ثلاثين عاما، استمتع قادة حماس بما وصفه سيث فرانتزمان من صحيفة جيروزالم بوست بـ"امتياز حماس" في الدوحة، حيث "يعيشون في رفاهية في الخارج" بينما يديرون الإرهاب من ملاذهم الآمن في قطر.

ثقافة الغرب لا تصلح للشرق الأوسط

وفي حديثه إلى الصحيفة ، أوضح رئيس مركز القدس للشؤون العامة دان ديكر كيف أن القوى الغربية، مع الصعود المتزايد للدول الأوروبية التي تنوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، حاولت باستمرار فرض إطارها الثقافي على ديناميكيات الشرق الأوسط.

يتعامل هذا النهج مع المفاوضات على أنها تمارين حسن نية بين أطراف عقلانية، حيث التنازل فضيلة والتصعيد فشل. إلا أن هذا النهج يُسيء فهم آلية عمل القوة في الشرق الأوسط، الذي يُمثل برميل بارود جيوسياسي لا مثيل له في العالم.

لقد أمضت قيادة حماس عقودًا في استغلال هذه العقلية الغربية. فهم يُصوّرون أنفسهم مشاركين مترددين في عمليات السلام، بينما يحتفلون في الوقت نفسه بمجازر مثل 7 أكتوبر . والنتيجة نظامٌ مُعوج، حيث تجد إسرائيل نفسها "تتفاوض وفقًا لقواعد حماس"، حيث يُكافأ أي تأخير في مفاوضات الرهائن بضغط دولي على إسرائيل بدلًا من عواقب على حماس.

هناك أيضًا حقيقة أن استمرار الحرب ومعاناة الشعب الفلسطيني هو غاية حماس، التي تُحرّف رواية الإعلام الدولي بما يُناسبها - قصف المستشفيات، وإطلاق النار العشوائي على مواقع الإغاثة، والمجاعة. وقد استطاعت الجماعة الإرهابية ترويج قصصها للعالم الغربي، الذي ينظر إلى الشرق الأوسط بعقلية غربية ويصرخ "ظلم!".

لقد خلق النهج الغربي التقليدي ما وصفه ديكر بافتراض زائف: "أن إسرائيل لن تجرؤ على مهاجمة قيادة حماس على الأراضي القطرية، لأنها افترضت أن الأميركيين سيمنعونها". أصبح هذا الافتراض درع حماس، مما سمح لها بالعمل دون عقاب بينما كان جنودها يموتون في أنفاق غزة.

الشرق الأوسط، كما أشار ديكر، "لا يفهم إلا النصر والهزيمة". هذا ليس تنميطًا ثقافيًا، بل اعترافٌ باختلاف هذه المنطقة. ففي منطقةٍ يشيع فيها انهيار الدولة أكثر من غيرها، وتظل فيها الديناميكيات القبلية قوية، تُشير القوة إلى الشرعية، بينما يُثير الضعف العدوان.

تغير في أسلوب إسرائيل

قد لا يكون تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن "أيام تمتع قادة الإرهاب بالحصانة في أي مكان قد ولت" مجرد كلام متشدد. بل قد يشير إلى تغيير في أسلوب إسرائيل في إظهار قوتها. فبدلاً من السعي للحصول على موافقة الغرب على كل تصعيد، تُظهر إسرائيل أنها ستتصرف بشكل منفرد لحماية مصالحها.

هذا التحول ذو أهمية خاصة بالنظر إلى توقيته. فقد ورد أن رئيس الموساد، ديفيد برنياع، قال للوزراء خلال اجتماع حكومي عُقد مؤخرًا: "لا يُمكن تصفية كبار مسؤولي حماس في الخارج بينما لا تزال المفاوضات جارية معهم". وتشير غارة الدوحة إلى أن نتانياهو رفض هذا المنطق المتأثر بالغرب رفضًا قاطعًا.

لقد تحركت إسرائيل في مواقف مثل هذه من قبل، وأبرزها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قلب طهران في عام 2024، واغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله، والهجمات المنسقة بأجهزة الاتصال اللاسلكي على عملاء حزب الله.

كان هجوم الثلاثاء مختلفًا. فقد زعم نتانياهو أنه ردٌّ على الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين في القدس، والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص، ومقتل أربعة جنود إسرائيليين في غزة. كان هذا ردًا حازمًا من إسرائيل على أفعال حماس، وتحدثًا بلغة القوة.

التوافق بين نتانياهو وترامب "تام"

أشار ديكر أيضًا إلى التوافق بين نتانياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "هزيمة التطرف الإسلامي". تُحرر هذه الشراكة إسرائيل من القيود الدبلوماسية التي ميزت الإدارات الأمريكية السابقة، مثل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

هذا مهم لأن الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط تراقب عن كثب الديناميكية الأميركية الإسرائيلية.

إن اختيار الضربة في قطر تحديدًا يُرسل رسائل متعددة. أولًا، يُنهي خرافة أن "الجناح السياسي" لحماس يعمل بشكل منفصل عن عملياته العسكرية. لقد "هتف هؤلاء القادة لمجزرة 7 أكتوبر" من منفاهم المريح، متواطئين بشكل مباشر في كل صاروخ يُطلق وكل رهينة يُؤخذ.

ثانيًا، يُشكك هذا في استراتيجية قطر المزدوجة، المتمثلة في ترسيخ دور الوسيط وتوفير ملاذ آمن لقيادات الإرهاب. وقد استغلت الدولة الخليجية استضافتها لقادة حماس لكسب نفوذ في عمليات السلام، لكن ضربة إسرائيل تُشير إلى أن هذا الترتيب لم يعد يخدم المصالح الإسرائيلية.

ثالثًا، يُظهر هذا أن المسافة الجغرافية لم تعد توفر حصانة. فإذا استطاعت إسرائيل توجيه ضربة في الدوحة، فلا يمكن لأي قائد من قادة حماس في أي مكان أن يطمئن إلى سلامته نظرًا للحساسية الدبلوماسية لموقعه.

هل تمتد مثل هذه العمليات لأماكن أخرى؟

الاختبار الحقيقي لمدى تبني إسرائيل "لغة شرق أوسطية" يكمن في متابعتها. ستراقب الجهات الفاعلة الإقليمية ما إذا كانت هذه عملية إسرائيلية منفردة أم أكثر من ذلك. يبقى أن نرى ما إذا كانت إسرائيل ستحافظ على هذا النهج رغم الضغوط الدولية الحتمية، وما إذا كان يمتد إلى ما هو أبعد من حماس ليشمل وكلاء إيرانيين آخرين.

أشار ديكر إلى أن ضربة الدوحة "قد تفتح الباب أمام نهاية الحرب في غزة". ليس لأن العملية قضت على قدرة حماس العسكرية، بل لأنها تُظهر استعداد إسرائيل للتخلي عن القواعد الدبلوماسية واستعدادها لدفع أي ثمن دبلوماسي ممكن لتحقيق النصر.

عندما يعتقد اللاعبون في الشرق الأوسط أن خصمهم ملتزم حقاً بتحقيق النصر الكامل بدلاً من الصراع الموجه، وأن إسرائيل حاولت تحقيق التوازن بين التعليقات والتدخلات الغربية في الحرب، فإنهم يبدأون في حساب استراتيجيات الخروج بدلاً من مسابقات التحمل.

يصادف يوم الاثنين الذكرى الخامسة لاتفاقيات إبراهيم. ورغم اختلاف وضع الشرق الأوسط اختلافًا كبيرًا بعد خمس سنوات، إلا أن الاتفاقيات نجحت إلى حد كبير لأنها تخلت عن الإطار الغربي الذي فرضه الغرب على محورية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعكست، بدلاً من ذلك، المصالح الفعلية للدول الإقليمية وتصوراتها للتهديدات.

وترى الدول العربية بشكل متزايد إيران ووكلائها كتهديد رئيسي لها، مما يجعل التعاون التكتيكي مع إسرائيل أمرًا منطقيًا. كما أن الدول العربية لا تتصرف كديمقراطيات غربية، ولا تتبنى العقلية نفسها.

هل تستطيع إسرائيل الاستمرار في هذا النهج، في ظل الضغوط الدبلوماسية الغربية وانتقادات وسائل الإعلام الدولية، لإجبار حماس أخيرًا على الاعتراف بالهزيمة؟ لقد أظهرت ضربة الدوحة استعداد إسرائيل لإعطاء الأولوية لنصر فوري وقصير الأمد على التأييد الدولي ومناقشات المائدة المستديرة التي لا تنتهي.

أعدت ""الخليج 365"" هذه المادة نقلاً عن تحليل نشرته "جيروزاليم بوست"

https://www.jpost.com/israel-news/article-866993