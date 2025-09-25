روسيا: تطبيع العلاقات مع أميركا يسير بوتيرة أبطأ بكثير من المتوقع

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (الاتحاد، وكالات)

قالت الرئاسة الروسية، أمس، إن عملية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة تسير بوتيرة «أبطأ بكثير من المتوقع»، مبينةً أن موسكو لم تتلق أي تصريحات مباشرة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التخلي عن «المسار البناء» لحل النزاع الأوكراني.

وشددت الرئاسة الروسية في بيان على «ضرورة تكثيف الجهود لإزالة العوامل المثيرة للتوتر في العلاقات بين موسكو وواشنطن»، مؤكدةً أن الإجراءات التي تتخذها روسيا تأتي في إطار حماية مصالحها الوطنية.

وأوضحت أن «الوضع حول أوكرانيا الآن يختلف عما كان عليه في ربيع عام 2022، وأن موقف كييف أصبح أسوأ بكثير».

وأشارت إلى أن موسكو تتابع «هستيريا محمومة» حول ادعاءات قيام طيارين روسيين باختراق المجال الجوي لدولة أخرى، مشدداً على «عدم وجود أي دليل يثبت هذه المزاعم».

وأضافت الرئاسة الروسية أن «الادعاء بأن أوكرانيا قادرة على استعادة أي مناطق فقدتها هو خاطئ»، مؤكدةً أن رؤية الرئيس الأوكراني للوضع الحالي تتناقض مع رؤية روسيا.