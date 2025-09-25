سوريا وأوكرانيا تستأنفان العلاقات الدبلوماسية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت سوريا وأوكرانيا اليوم بياناً مشتركاً بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقع البيان عن الجانب السوري أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين، وعن الجانب الأوكراني أندري سيبيا وزير الخارجية.

ورحب الرئيس الأوكراني بالاتفاق، معرباً عن استعداد بلاده لدعم استقرار سوريا؛ وقال في منشور له على منصة (إكس): خلال مفاوضاتنا مع الرئيس الشرع، ناقشنا بالتفصيل القطاعات الواعدة للتعاون، واتفقنا على بناء علاقاتنا على أساس الاحترام والثقة المتبادلين".