كييف تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 150 من أصل 176 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 176 طائرة مسيرة ، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وميلروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم". وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين. وقال البيان إن قوات الدفاع الجوي أسقطت أو عطلت 150 طائرة مسيرة فوق شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 55 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مقاطعات.