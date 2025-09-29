وزير الإعلام ونظيره السوري يبحثان أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين

استقبل وزير الإعلام سلمان الدوسري في مكتبه بالرياض اليوم، وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليًّا.

وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون الإعلامي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض مجالات التبادل الإعلامي من خلال البرامج المشتركة.

وشُكّل فريق عمل بين الجانبين لإعداد المبادرات والبرامج والمشروعات الإعلامية المشتركة.

من ناحية أخرى، زار وزير الإعلام السوري اليوم, مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، واطلع على المشروعات والمبادرات التي تُسهم في إثراء المشهد الإعلامي، إضافةً إلى برامج تدريب الكوادر الإعلامية الوطنية وتطويرها.

يذكر أن زيارة وزير الإعلام السوري تأتي امتداداً لاستقبال الوزراء السعوديين لنظرائهم في سوريا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.