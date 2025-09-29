شكرا لقرائتكم خبر وزارة السياحة تستعرض المنجزات التي يحققها القطاع السياحي في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت المملكة العربية ممثلة في وزارة السياحة، في احتفال منظمة الأمم المتحدة للسياحة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي يوافق الـ27 من سبتمبر من كل عام، إذ يأتي احتفال هذا العام تحت شعار «السياحة والتحول المستدام»، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية القطاع السياحي وقيمته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وإبراز دوره في دعم مسيرة التنمية المستدامة عبر الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية.

وتأتي مشاركة الوزارة في هذه المناسبة العالمية في إطار حرص المملكة على مواكبة الجهود الدولية لتحقيق الاستدامة في قطاع السياحة، وذلك في إطار إيمانها بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع السفر والسياحة في تعزيز التواصل بين الشعوب والثقافات وتوفير الوظائف، إضافة إلى فرص غير مباشرة في قطاعات أخرى مثل الزراعة والصناعات الغذائية والنقل والبنية التحتية في كل أنحاء العالم.

كما تأتي مشاركة الوزارة في اليوم العالمي للسياحة في وقت يواصل فيه القطاع السياحي بالمملكة تحقيق القفزات في نمو أعداد السياح الوافدين والمحليين في الوجهات السياحية المتعددة في المملكة، إذ وصل إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج في 2024م إلى حوالي 116 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بـ2023م في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي في المملكة للسياحة المحلية والوافدة من الخارج نحو 284 مليار ريال، بنسبة نمو 11% مقارنة بـ2023م.

وحققت المملكة أعلى رقم تاريخي في عدد السياح الوافدين من الخارج بلغ حوالي 30 مليون سائح لعام 2024م، بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بـ2023م، فيما وصل إجمالي إنفاق السياح الوافدين من الخارج إلى 168.5 مليار ريال، بنسبة نمو 19% مقارنة بـ2023م.

وواصلت المملكة تصدر المؤشرات الدولية المتعلقة بالسياحية خلال العام الحالي 2025م، فقد احتلت المملكة المركز الأول عالميا أعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من 2025م مقارنة بالفترة المماثلة من 2019م، وذلك وفقا لتقرير باروميتر السياحة العالمية الصادر في مايو 2025م من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وسجلت المملكة نموا في أعداد السياح الدوليين بنسبة 102% خلال الربع الأول من 2025م مقارنة بالفترة المماثلة من 2019م.

يذكر أن اعتماد اليوم العالمي للسياحة يعود إلى 1970م حينما أقرت منظمة الأمم المتحدة للسياحة، نظامها الأساسي ليشكل علامة فارقة في مسار السياحة الدولية، ويسهم في تعزيز دورها لتحقيق أهداف الاستدامة والازدهار، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يسلط الضوء سنويا على محور رئيس من محاوره عبر اختيار شعار مخصص لكل عام.