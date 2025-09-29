شكرا لقرائتكم خبر جامعة جازان تطلق «منتدى فكر» لتعزيز الوعي الفكري والوسطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - تطلق جامعة جازان، فعاليات «منتدى فكر»، تحت شعار «الوعي الفكري والتحديات المعاصرة»، بمشاركة عدد من القيادات والشخصيات العلمية والفكرية، وذلك بفندق جراند ميلينيوم بالمدينة الجامعية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق جامعة جازان، فعاليات «منتدى فكر»، تحت شعار «الوعي الفكري والتحديات المعاصرة»، بمشاركة عدد من القيادات والشخصيات العلمية والفكرية، وذلك بفندق جراند ميلينيوم بالمدينة الجامعية. ويضم برنامج المنتدى 3 جلسات رئيسة تتناول 3 محاور حول الوعي الفكري وبناء الفرد والمجتمع، وأثر الإعلام السعودي في تعزيز مفاهيم الوعي الفكري، ودور الخطاب الديني المعتدل في تعزيز الوعي الفكري. ويهدف المنتدى إلى ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الولاء للدين ثم لولاة الأمر وتعميق الانتماء الوطني، وإبراز مكانة وجهود وإنجازات المملكة على المستويين المحلي والدولي، ورفع مستوى الوعي الفكري للمجتمع، وذلك ضمن جهود جامعة جازان؛ لتعزيز الوعي الفكري ومواجهة التحديات المعاصرة.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جازان تطلق «منتدى فكر» لتعزيز الوعي الفكري والوسطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.