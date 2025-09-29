شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مهرجان الرياض للكوميديا بمشاركة نخبة من أبرز نجوم العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات مهرجان الرياض للكوميديا، الذي يجمع جمهور العاصمة مع مجموعة من أشهر نجوم الكوميديا في العالم، في أجواء استثنائية تمزج الترفيه بالضحك، وتؤكد مكانة الرياض وجهة رائدة للفعاليات الاستثنائية.

وشارك في المهرجان النجم العالمي كيفن هارت، والكوميدية زارنا غارغ وعدد من رواد الكوميديا، بالإضافة إلى ماز جبراني مع مجموعة من أصدقائه.

ويطل على الجمهور أوميد جليلي في عرض خاص مباشر من الرياض، إلى جانب عرض «باد فريندز»، وعرض «فلاجرنت لايف»، وعرض الخفة الكوميدي.

ويمنح مهرجان الرياض للكوميديا الجمهور فرصة فريدة لاختبار تنوع العروض وأبعادها العالمية، مؤكدا مكانة الرياض التي باتت معيارا رائدا في استضافة أبرز الأحداث وصناعة التجارب الاستثنائية.