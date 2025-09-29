شكرا لقرائتكم خبر تأهيل وادي قناة بالمدينة المنورة يعزز البعد التاريخي والمشهد الحضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة أعمال تأهيل وتطوير وادي قناة، بوصفه أحد المعالم التاريخية البارزة التي شهدت أحداثا مهمة في السيرة النبوية، من أبرزها معركة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، وارتبط اسمه بزيارة تبع اليماني قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو 130 عاما، وأطلق عليه اسم «قناة» نظرا للحفرة التي كانت تتجمع فيها المياه.

ويأتي المشروع في إطار جهود الأمانة لتهيئة الأودية التاريخية وتحويلها إلى وجهات سياحية وثقافية تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري للمدينة المنورة، وشملت الأعمال إنشاء ممرات واسعة للجلوس والمشي والتنزه، واستحداث مطلات، وتكثيف أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء على امتداد الوادي.

