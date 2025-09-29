شكرا لقرائتكم خبر بيت الثقافة بنجران ينظم فعالية بعنوان «نجران نافذة السياحة الواعدة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة في منطقة نجران، فعالية بعنوان «نجران نافذة السياحة الداخلية الواعدة»، تزامنا مع اليوم العالمي للسياحة الذي يوافق الـ27 سبتمبر من كل عام، وذلك في مقر البيت شرق مدينة نجران.

وتناولت الفعالية المعالم السياحية والثقافية والطبيعية في منطقة نجران، ومن ذلك المواقع الأثرية والتاريخية مثل منطقة حمى الثقافية، وموقع الأخدود الأثري، إضافة إلى النقوش والرسومات الموجودة في المنطقة، كما سلطت الضوء على فن العمارة القديمة الذي يظهر في القرى الطينية المنتشرة في نجران ومحافظاتها، وأبرزت المسارات السياحية الواعدة التي توفرها السياحة الريفية.

وركزت الفعالية على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وما تتمتع به من مقومات بيئية وطبيعية متنوعة تجذب المستثمرين من داخلها وخارجها، وكذلك أهمية التراث المادي وغير المادي في نجران، الذي يعكس أصالة الإنسان والمكان عبر العصور. وتأتي الفعالية بهدف رفع الوعي بأهمية القطاع السياحي وقيمته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتسليط الضوء على دوره في تعزيز التنمية في المنطقة، وتحقيق الاستدامة في مجال السياحة بما يؤثر إيجابا على الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل، وتنشيط الحراك الاقتصادي.