شكرا لقرائتكم خبر ضبط 18,421 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 26/ 03 / 1447هـ الموافق 18 / 09 / 2025م إلى 02/ 04 / 1447هـ الموافق 24 / 09 / 2025م، عن النتائج التالية:

أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 18,421 مخالفا، منهم 10,552 مخالفا لنظام الإقامة، و3852 مخالفا لنظام أمن الحدود، و4017 مخالفا لنظام العمل.

ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1383 شخصا 47% منهم يمنيو الجنسية، و51% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 02%، كما تم ضبط 29 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثا: تم ضبط 20 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 30,876 وافدا مخالفا، منهم 28,914 رجلا، و1962 امرأة.

خامسا: تم إحالة 25,646 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1211 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13,072 مخالفا.