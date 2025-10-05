قطر تؤكد دعم جهود إعادة إعمار سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأحد، موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وخلال استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، دعم بلاده لجهود إعادة الإعمار والبناء والاستقرار في سوريا.

وجرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر التطورات في سوريا، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوزارة الخارجية القطرية.