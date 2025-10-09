رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يزور الهند

ابوظبي - سيف اليزيد - أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، محادثات واسعة مع نظيره البريطاني كير ستارمر، ركزت بشكل كبير على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والدفاع والأمن والتكنولوجيا الحيوية.

وأفادت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية اليوم الخميس، بأن ستارمر وصل إلى مومباي صباح أمس الأربعاء، في زيارة تستمر يومين، يرافقه وفد يضم 125 من أبرز قادة ورواد الأعمال وخبراء التعليم في المملكة المتحدة.

وتأتي زيارة ستارمر للهند بعد شهرين ونصف من توقيع البلدين اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة، من شأنها زيادة فرص الوصول إلى الأسواق، وخفض الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة الثنائية بحلول عام 2030. وتم تعزيز اتفاقية التجارة خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي للندن في شهر يوليو الماضي.