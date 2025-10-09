تكنولوجيا: إطلاق النسخ التجريبية المفتوحة من ColorOS 16 وOxygenOS 16 للمستخدمين المؤهلين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أتاحت شركتا OPPO وOnePlus فرصة تجربة نظاميهما القادمين ColorOS 16 وOxygenOS 16 المبنيين على اندرويد 16 من خلال برنامج تجريبي مفتوح، ولكن مع شرط بسيط: اجتياز اختبار أهلية قبل الانضمام.

للتسجيل، يجب على المستخدمين التوجه إلى الإعدادات > النظام والتحديث > تحديث البرنامج، ثم الضغط على النقاط الثلاث في الأعلى واختيار برنامج النسخة التجريبية (Beta Program). بعد ذلك، سيُطلب منهم خوض اختبار لتحديد مدى أهليتهم للمشاركة في النسخة التجريبية.

يدعم البرنامج حاليًا عددًا من الأجهزة، منها OnePlus 13 وOnePlus 13R وOnePlus 13s وOnePlus Open وOnePlus 12 وOnePlus 12R، إلى جانب OPPO Find X8 وFind X8 Pro. ومع ذلك، قد تختلف إمكانية الوصول إلى البرنامج حسب المنطقة، ما يعني أنه قد لا يكون متاحًا في جميع الأسواق.

وكما هو معتاد مع الإصدارات التجريبية، يُنصح المستخدمون بعدم تثبيت النسخة على أجهزتهم الأساسية، نظرًا لاحتمال وجود أخطاء ومشكلات في الأداء أثناء فترة الاختبار.

من المقرر أن تكشف OPPO رسميًا عن ColorOS 16 في 15 أكتوبر، بينما ستُعلن OnePlus عن OxygenOS 16 في 16 أكتوبر، مع توقع صدور تفاصيل إضافية حول مواعيد الإطلاق الرسمي للإصدارات المستقرة في هذين اليومين.

