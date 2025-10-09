النمسا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - وصف المستشار كريستيان شتوكر، رئيس وزراء النمسا، تحقيق الاختراق في مفاوضات السلام، والإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بأنه "خبر سار طال انتظاره من الشرق الأوسط".

وتوجه رئيس الوزراء النمساوي بالشكر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجميع الدول المعنية على جهودها الدبلوماسية، وقال إنه يجب الآن تنفيذ الاتفاق بسرعة لوقف سفك الدماء وإطلاق سراح الرهائن نهائيًا، وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جهتها عبّرت بيآتا ماينل رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، عن تفاؤلها بشأن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين.

وقالت إن الاتفاق الأول بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح الرهائن واتخاذ خطوة نحو السلام، هو أفضل خبر منذ فترة طويلة.